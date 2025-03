Polizei Köln

POL-K: 250317-1-K/BAB Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der A 4 bei Frechen - Autofahrer nach Überschlag schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (15. März) auf der Bundesautobahn 4 hat ein Opel-Fahrer (44) schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei Köln sucht Augenzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Wilhelmshafener gegen 8.20 Uhr in Fahrtrichtung Heerlen, als er in Höhe der Anschlussstelle Frechen-Nord aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Er prallte rechtsseitig gegen die Leitschutzplanke, überschlug sich mehrfach und blieb im Bereich des Grünstreifens auf dem Dach liegen. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich zum Unfallzeitpunkt weitere Personen im Fahrzeug befunden haben und gegebenenfalls herausgeschleudert worden sein könnten, forderten die Einsatzkräfte einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera an. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell