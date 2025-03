Polizei Köln

POL-K: 250316-2-K Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz in Köln-Mülheim - Drogen und Schusswaffe sichergestellt, eine Festnahme

Köln (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes in der Keupstraße in Köln-Mülheim haben mehr als 100 Beamtinnen und Beamte der Wache Mülheim, der Bereitschafts- und der Kriminalpolizei am Freitagabend (14. März) einen Mann (24) festgenommen sowie Bargeld, Drogen, eine Schusswaffe und Munition sichergestellt. In Zusammenarbeit mit der Stadt Köln kontrollierten die Einsatzkräfte drei Lokale, deren Mitarbeitende und Gäste.

Bei dem 24-Jährigen handelt es sich um einen Gast eines Cafés, der wegen illegalen Aufenthalts zur Festnahme ausgeschrieben war. Während der Durchsuchungen der Örtlichkeiten, Personen und deren Fahrzeugen fanden die Polizisten neben rund 100 Gramm Marihuana auch mehr als 60.000 Euro Bargeld, 100 Schuss Munition und eine mutmaßlich scharfe Pistole.

Zudem wurde aufgrund diverser Verstöße und Straftaten und wegen einer fehlenden Alkohol-Ausschanklizenz eines der drei Cafés durch die Stadt Köln geschlossen. (cr/sb)

