Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Geparkten Mitsubishi angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Freitag (07.03.2025) 18.00 Uhr bis Samstag (08.03.2025) 14.30 Uhr wurde an der Stromberger Straße in Oelde ein geparkter Pkw an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher befuhr die Straße in Richtung Innenstadt und streifte das Fahrzeug. Im Anschluss flüchtete der Fahrer. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann etwas zum flüchtigen Fahrzeug sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

