POL-RE: Dorsten/Bottrop: Fotofahndung nach Computerbetrug

Erneut bittet die Polizei um Mithilfe bei einer Fahndung.

Ein bislang unbekannter Mann spähte zunächst Bankdaten aus und nutze diese, um in Supermärkten zu zahlen. Der Tatverdächtige war unter anderem in einem Lebensmittelgeschäft auf der Händelstraße in Dorsten unterwegs.

Fotos der dortigen Videoüberwachung und weitere Informationen zu dem Mann finden Sie in unserem Fahndungsportal unter dem folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/143478

Zeugenhinweise werden unter der 0800 2361 111 von der Polizei entgegengenommen.

