POL-RE: Recklinghausen: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Eine 76-Jährige aus Waltrop war am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr mit ihrem Pedelec unterwegs. Im Bereich der Friedhofstraße (Fahrtrichtung Kanal) stürzte sie aus nicht abschließend geklärter Ursache und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus.

