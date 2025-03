Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Jugendlicher verursacht Verkehrsunfälle und flüchtet

Warendorf (ots)

Am Sonntag (09.03.2025) um 5.00 Uhr stellte ein Zeuge zwei stark beschädigte Fahrzeuge auf dem Dillweg in Ahlen-Dolberg fest. Das Verursacherfahrzeug war flüchtig. Dieses hatte jedoch aufgrund von ebenfalls vorhandenen Schäden Kratz- und Ölspuren auf der Fahrbahn hinterlassen denen die eingesetzten Polizisten bis zur Alleestraße folgen konnten. Dort war das Fahrzeug stehen geblieben. Am Fahrzeug befanden sich drei Jugendliche. Einer davon räumte ein das Fahrzeug ohne das Wissen der Eltern genommen zu haben. Auf dem Dillweg fuhr er gegen einen geparkten Pkw und schob diesen auf das davor stehende Fahrzeug. Anschließend fuhr er weiter, kam jedoch aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug nur bis zur Alleestraße. Das Verursacherfahrzeug und eines der geparkten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie durch Unternehmen abgeschleppt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 65.000 Euro.

Am Sonntagabend erschien dann ein Zeuge in der Polizeiwache Ahlen und gab an, dass der oben genannte Jugendliche bereits in der gleichen Nacht zwischen 0.00 und 1.00 Uhr einen an der Bergstraße in Ahlen stehenden, nicht zugelassenen Pkw gefahren habe. Mit diesem Fahrzeug habe er zwei geparkte Fahrzeuge angefahren und den Pkw danach wieder abgestellt. Bei diesem Unfall entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro.

In beiden Fällen wurden gegen den Minderjährigen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell