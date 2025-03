Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Grünstreifen in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

Unbekannte setzten am Sonntag, 9.3.2025, gegen 14.50 Uhr einen Grünstreifen an der Bahnlinie in Beelen in Brand. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, das sich entlang der Bahnstrecke auf eine Länge von sechs Metern ausgebreitet hatte. Möglicherweise wurde der Grünstreifen vorsätzlich in Brand gesetzt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

