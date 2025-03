POL-WAF: Beelen. Ohne Führerschein gefahren

Warendorf (ots) - Am Wochenende wurde die Polizei zu drei Einbrüchen nach Sendenhorst gerufen. Am Samstag. 8.3.2025 brachen Unbekannte zwischen 9.00 Uhr und 22.10 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Hagenholt ein. Der zweite Einbruch ereignete sich ebenfalls am Samstag, zwischen 19.35 Uhr und 20.50 Uhr. Hier drangen der oder die Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Ostkampstraße ein. ...

