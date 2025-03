Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Aufmerksamer Bürger verscheuchte Tatverdächtige

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.3.2025, gegen 23.10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Bürger verdächtige Personen, die von einem Firmengelände im Bereich Keplerstraße/von Liebig-Straße in Ostbevern wegliefen und große Werkzeugkoffer in ihren Händen hielten. Der 29-Jährige folgten ihnen, was die Tatverdächtigen bemerkten. Daraufhin ließen die Unbekannten ihre Beute auf der Gutenbergstraße stehen und flüchteten in Richtung Keplerstraße. Nach Recherche betraten die Tatverdächtigen ein umzäuntes Firmengelände und brachen ein Firmenfahrzeug auf. Aus diesem stahlen sie die zurückgelassenen Werkzeugkoffer. Der 29-jährige Ostbeveraner konnte die Unbekannten wie folgt beschreiben:

Person 1: vermutlich etwa 30 Jahre alt, schlank, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, helle, gebräunte Haut, trug eine graue Jogginghose, eine schwarze Wollmütze, die das Gesicht nicht verdeckte und dunkle Handschuhe.

Person 2: vermutlich etwa 30 Jahre alt, schlank, 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß, trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Sturmhaube/Maske und dunkle Handschuhe.

Wer hat die Flüchtigen im Bereich der Gutenbergstraße/Keplerstraße gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

