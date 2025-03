POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete mögliche Alkoholfahrt

Warendorf (ots) - Am Samstag (08.03.2025) um 12.25 Uhr kam es in Beckum auf dem Radweg an der Werse (im Bereich der Unterführung an der A 2) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Ein 49-jähriger Beckumer befuhr den Radweg in westlicher Richtung. Ihm entgegen kam ein 57-Jähriger aus Ahlen. Als die beiden aneinander vorbei fuhren kam es zu eine Berührung der Lenker und beide Männer stürzten. Der Beckumer ...

