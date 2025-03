Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Radfahrern

Warendorf (ots)

Am Samstag (08.03.2025) um 12.25 Uhr kam es in Beckum auf dem Radweg an der Werse (im Bereich der Unterführung an der A 2) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Ein 49-jähriger Beckumer befuhr den Radweg in westlicher Richtung. Ihm entgegen kam ein 57-Jähriger aus Ahlen. Als die beiden aneinander vorbei fuhren kam es zu eine Berührung der Lenker und beide Männer stürzten. Der Beckumer wurde mit schweren Verletzungen durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Ahlener erlitt leichte Verletzungen. Ein Transport in ein Krankenhaus war bei ihm nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell