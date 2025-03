Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auto vermutlich in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.3.2025 wurde gegen 2.30 Uhr ein brennendes Auto, ein Audi A 3 auf der Straße Am Bahnhof in Oelde festgestellt. Ein Polizist versuchte das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Kurz darauf eintreffende Kräfte der Feuerwehr löschten dann den Brand. Es besteht der Verdacht, dass jemand den Pkw in Brand gesetzt hat. Wer hat dort vor 2.30 Uhr verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu der möglichen Brandstiftung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell