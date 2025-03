Polizei Köln

POL-K: 250316-1-K 44-Jähriger mit Stichverletzung im Krankenhaus - Mordkommission nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 12. März 2025

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5989611

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nur zwei Tage nachdem ein 44 Jahre alter Passant auf der Keupstraße in Köln-Mülheim niedergestochen worden ist, haben Ermittlerinnen und Ermittler der eingerichteten Mordkommission am Freitagnachmittag (14. März) einen Tatverdächtigen (46) festgenommen. Sie trafen ihn in seiner Mülheimer Wohnung an und brachten den Mann ins Polizeigewahrsam nach Köln-Kalk. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Einsatzkräfte mehrere Beweismittel sicher.

Nach intensiven Ermittlungen war der 46-jährige Hundebesitzer schnell in den Fokus der Kripobeamtinnen und -beamten gerückt. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen. Ihm wurde noch am Freitag der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verkündet.

Die Mordkommission ist weiterhin auf der Suche nach zwei möglichen Zeugen. Einem Fahrer eines weißen Kombis und eines dunkelhaarigen Fußgängers mit schwarzer Jacke. Beide werden gebeten, sich telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell