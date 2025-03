Polizei Köln

POL-K: 250314-3-K Polizei Köln nimmt Handtaschenräuber fest - Mutmaßlicher Serientäter muss zum Haftrichter

Eine nach einem plötzlichen Anstieg von Handtaschenraubüberfällen seit Ende des vergangenen Jahres eingerichtete Ermittlungsgruppe hat am Donnerstagnachmittag (13. März) einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen in der Kölner Innenstadt festgenommen. Der am Neumarkt gestellte Pole ist in drei Fällen dringend verdächtig Raubüberfälle begangen zu haben. Die Ermittler prüfen, ob er auch für weitere Fälle verantwortlich ist. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Seit Dezember 2024 sind in den Stadtteilen Lindenthal, Sülz, Ehrenfeld, Bocklemünd, Nippes, Bocklemünd, Buchforst und Braunsfeld mehrfach die Handtaschen von älteren Damen geraubt worden. Nach intensiven Ermittlungen, unter anderem mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung, gelang es den Ermittlern, den 33-Jährigen zu identifizieren.

