POL-K: 250314-2-K/LEV/BAB Polizeiliche Verkehrsunfallbilanz 2024 - Einladung zur Pressekonferenz am Rudolfplatz - Aktion "Bliev stonn"

Im Rahmen der Aktion "Bliev stonn" stellen Polizeipräsident Johannes Hermanns und der Leiter der Direktion Verkehr Frank Wißbaum am Montagvormittag (17. März) die Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2024 zum ersten Mal auf dem Rudolfplatz in der Kölner Innenstadt vor.

Der Leitende Polizeidirektor Frank Wißbaum wird seinen Fokus dabei auf die schweren Verkehrsunfälle in den Stadtgebieten Köln und Leverkusen sowie den dazugehörigen Autobahnen legen. Dazu gibt er traditionell einen Ausblick auf die anstehende Verkehrssicherheits- und Präventionsarbeit der Direktion Verkehr. Hierbei soll die Unfallstatistik nicht als reine Präsentation am Infomobil der Polizei gezeigt werden, sondern es wird zu einem Austausch rund um das Thema eingeladen.

Unter dem Motto "Bliev stonn" werden die Verkehrssicherheitsberater in der Zeit von 10-15 Uhr auf der Platzfläche mit dem Verkehrssicherheitsmobil der Unfallprävention für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sein und allen Interessierten mit Unterstützung einer Virtual Reality Brille einen nahezu lebensechten Einblick in gefährliche Situationen im Straßenverkehr geben. Im Rahmen der Aktion stehen die Kolleginnen und Kollegen für den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung und beraten zu Verkehrssicherheitsthemen. Mittels eines per Flyer verteilten QR-Codes können Interessierte ebenfalls ab 11.30 Uhr die Zahlen der Verkehrsunfallentwicklung einsehen.

Im Rahmen dieser Aktion werden Polizistinnen und Polizisten im Stadtgebiet Köln und Leverkusen ihr Augenmerk verstärkt auf Verstöße von und gegenüber ungeschützten Verkehrsteilnehmern richten, die nach wie vor Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Köln sind.

Die Pressekonferenz findet statt am:

Montag (17. März) um 11.30 Uhr

Auf der Platzfläche des Rudolfplatzes 50674 Köln

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

Die gesamte Unfallbilanz und die regionale Verkehrsunfalllage aller Polizeiinspektionen sowie der Wachbereiche der Autobahnpolizei zur "Polizeilichen Verkehrsunfallbilanz 2024" sind zu Beginn der Pressekonferenz auf der Homepage der Polizei Köln unter https://koeln.polizei.nrw/verkehrsunfallstatistik-der-polizei-koeln abrufbar. (cw/al)

