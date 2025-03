Polizei Köln

POL-K: 250312-1-K 44-Jähriger mit Stichverletzung im Krankenhaus - Mordkommission sucht zwei wichtige Zeugen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht zu Mittwoch (12. März) haben alarmierte Streifenpolizisten im Stadtteil Mülheim einen 44 Jahre alten Mann mit einer Stichverletzung im Oberkörper aufgefunden. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Kölner in eine Klinik, wo er kurz danach notoperiert wurde.

Nach ersten Erkenntnissen wählten Passanten gegen 2.30 Uhr den Notruf, nachdem sie einen lautstarken Streit zwischen dem 44-Jährigen und einem mutmaßlich beteiligten Hundebesitzer im Bereich der Keupstraße/Holweider Straße bemerkt hatten. Während dieser Auseinandersetzung soll der bislang noch unbekannte Mann seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben. Anschließend flüchtete er mit seinem Hund in Richtung Schanzenstraße.

Laut Zeugen trug der nun gesuchte Angreifer eine hellbraune Jacke, eine dunkle Hose und eine graue Kappe. Der Hund soll weißes Fell gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 11 hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Die Ermittler suchen insbesondere einen dunkelhaarigen Mann, der eine schwarzer Jacke und eine dunkelgraue Hose getragen haben soll. Er war als Fußgänger auf der Keupstraße in Richtung Holweider Straße unterwegs. Darüber hinaus wird der Fahrer eines weißen Kombis gesucht. Er fuhr ebenfalls in Richtung Holweider Straße und soll zum Tatzeitpunkt kurz am Fahrbahnrand angehalten haben.

Beide sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell