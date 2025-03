Polizei Köln

POL-K: 250311-2-K Schwerpunkteinsatz in Kalk und Vingst - Drogen, Diebesgut und Platzverweise

Köln (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz in den Stadtteilen Kalk und Vingst haben uniformierte und zivile Polizisten am Montagnachmittag (10. März) unter anderem Drogen und Diebesgut sichergestellt. Außerdem nahmen sie einen 41 Jahre alten Mann wegen illegalen Aufenthalts fest und stellten 10.000 Euro Bargeld bei einem dem Rockerumfeld zugehörigen 33 Jahre alten Mann zur präventiven Vermögenschöpfung sicher. Ferner fanden sie einen mutmaßlich gefälschten niederländischen Führerschein, stellten die Identität von insgesamt 40 Personen fest und erteilten 15 Platzverweise.

Cannabis in Hinterhof sichergestellt

Während die Polizisten gegen 15 Uhr eine Personengruppe in einem Café auf der Kalk-Mülheimer-Straße kontrollierten, hörten sie Geräusche aus dem angrenzenden Hinterhof. Beim Blick in den Hof beobachteten sie einen polizeibekannten 26-Jährigen dabei, wie er in einen Hohlraum einer Steinmauer griff, eine Plastiktüte entnahm und damit ins Café ging. Wenige Minuten später kehrte er zurück und verstaute die Tüte wieder in dem Hohlraum. Die Beamten stellten den Beutel mit rund 60 Gramm Cannabis sicher und fertigten eine Strafanaziege.

Diebesgut und Randale auf der Kalker Hauptstraße Gegen 16.30 Uhr fiel den Polizisten ein 42 Jahre alter polizeibekannter Mann auf, der sich auffällig im Nahbereich einer Schule aufhielt und diese augenscheinlich beobachtete. Bei seiner Kontrolle fanden die Polizisten diverses mutmaßliches Diebesgut. Ermittlungen ergaben, dass die Gegenstände einem Geschäft auf der Kalker Hauptstraße zuzuordnen waren. Während die Beamten dort weiter ermittelten, erschien der 42-Jährige erneut in dem Geschäft und begann zu randalieren. Die Polizisten nahmen ihn in Polizeigewahrsam. (as/cr)

