Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den EC-Karten-Betrüger?

Hamm/Dortmund (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem EC-Karten-Betrüger.

Der bisher unbekannte Tatverdächtige unterschlug eine am 27.09.2024 in einem Fast-Food-Restaurant an der Münsterstraße aufgefundene EC-Karte.

Mit dieser EC-Karte hob der Mann am 04.10.2024 gegen 21.15 Uhr Bargeld an einem Geldautomaten an der Weststraße in Hamm ab. Wenige Tage zuvor hob er dreistellige Beträge an Geldautomaten in Dortmund an der Lütge Brückstraße (27.09.2024) und am Westenhellweg (28.09.2024) ab.

Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person geben?"

Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hei)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos des Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/160334

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell