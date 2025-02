POL-HAM: Radfahrer klaut Pullover und flüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 50-jähriger Hammer stürzte am Donnerstag, 20. Februar, mit seinem Motorrad auf dem Nordenstiftsweg und verletzte sich dabei leicht. Der Motorradfahrer befuhr gegen 8.15 Uhr den Nordenstiftsweg in östlicher Richtung. Nach Zeugenaussagen soll er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. In Höhe einer mobilen Radaranlage bremste der 50-Jährige sein Motorrad ab und stürzte. ...

