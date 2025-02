POL-HAM: Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Rhynern (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten gelben Transporter eines Paketdienstes entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle an der Ursulastraße. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch, 19. Februar, in der Zeit von 11.45 Uhr bis 11.55 Uhr. Am linken Außenspiegel des Transporters entstand ein Sachschaden, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird. ...

