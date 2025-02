POL-HAM: 16-Jährige bei Schulwegunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstagvormittag, 18. Februar, in einem Geschäft an der Nordstraße mehrere Pullover gestohlen. Gegen 11.30 Uhr betrat der unbekannte Mann das Bekleidungsgeschäft an der Nordstraße. Dort griff er sich mehrere Pullover, die auf einem Tisch lagen. Anschließend verließ er das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung. Über die genaue Anzahl der Pullover und den Warenwert ...

