POL-HAM: Unfallflucht in der Ursulastraße

Hamm-Heessen (ots) - Mit leichten Verletzungen kam eine 30-jährige Radfahrerin aus Hamm am Mittwochmorgen, 19. Februar, nach einem Verkehrsunfall auf dem Afyonring in ein Hammer Krankenhaus. Zuvor war die Frau aus Hamm gegen 8.15 Uhr auf dem nördlichen Radweg der Heessener Straße mit ihrem Fahrrad in Richtung Westen gefahren. Am dortigen Kreisverkehr wollte sie die Heessener Straße über die Querungshilfe weiter in ...

