Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 30-jährige Radfahrerin aus Hamm am Mittwochmorgen, 19. Februar, nach einem Verkehrsunfall auf dem Afyonring in ein Hammer Krankenhaus.

Zuvor war die Frau aus Hamm gegen 8.15 Uhr auf dem nördlichen Radweg der Heessener Straße mit ihrem Fahrrad in Richtung Westen gefahren. Am dortigen Kreisverkehr wollte sie die Heessener Straße über die Querungshilfe weiter in Richtung Westen befahren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 59-jährige VW-Fahrerin den Afyonring in südlicher Richtung und beabsichtigte in den Kreisverkehr einzubiegen. An der Querungshilfe im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin leicht - sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell