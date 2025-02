Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Kriminelle erbeuten Fahrrad und Süßigkeiten

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Kranichstein (ots)

Auf ein Fahrrad, Süßigkeiten und Bargeld haben es Kriminelle bei einem Einbruch zwischen Freitagmittag (31.01.) und Sonntagvormittag (01.02.) abgesehen, nachdem sie sich Zutritt in eine Schule in der Bartningstraße verschafft haben. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

