Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der B109 (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots)

Am 06.09.2024, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der B109, Anschlussstelle L35, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 41-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Skoda die L35 und wollte auf die B109 in Richtung Stralsund auffahren. Beim Auffahren auf die B109 geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw Citroen zusammen. Sowohl der 73-jährige Fahrer des Citroen und seine 67-jährige Beifahrerin, als auch die Fahrerin des Pkw Skoda und ihre 64-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zur medizinischen Erstversorgung kamen vier Rettungswagen und zwei Notärzte zum Einsatz. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in das Uniklinikum Greifswald transportiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Dersekow und Hinrichshagen, sowie die Berufsfeuerwehr Greifswald unterstützten an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 19.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

