Polizei Köln

POL-K: 250310-3-K Polizei stellt drei Einbrecher - Haftrichter entscheidet über Untersuchungshaft

Köln (ots)

Polizisten haben in den vergangenen zwei Tagen (9. und 10. März) drei mutmaßliche Einbrecher (29, 30, 37) in der Kölner Innenstadt sowie im Stadtteil Marienburg gestellt. Alle drei Männer werden einem Haftrichter vorgeführt.

Fall 1:

Einbruch in Shisha-Bar am 9. März gegen 7 Uhr

Passanten hörten ein lautes Klirren auf der Maastrichter Straße in der Innenstadt. Als sie nachsahen, entdeckten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe an einer Shisha-Bar und einen Mann, der sich im Inneren hinter dem Tresen befand. Als der Tatverdächtige von einem der Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er durch das Fenster in Richtung Rudolfplatz. Mit Unterstützung der polizeilichen Videobeobachter identifizierten die alarmierten Polizisten vor Ort einen polizeibekannten 37 Jahre alten Mann und nahmen ihn kurze Zeit später am Rudolfplatz fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Gegenstände, die sie einem Einbruch in eine Firma auf dem Hohenstaufenring zuordnen konnten. Die Ermittlungen dauern an.

Fall 2:

Einbruch in Neumarkt-Galerie am 10. März gegen 0.30 Uhr

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes alarmierte die Polizei, da er über die Videoüberwachung der Galerie beobachtet hatte, wie ein Mann durch einen Hintereingang in die Passage eingedrungen war und ein großes Paket entwendet hatte. Anschließend sei der Verdächtige mit einem Fahrrad geflüchtet. Dank der polizeilichen Videobeobachtung, konnte der mutmaßliche Einbrecher live verfolgt und Einsatzkräfte vor Ort zu dem 29 Jahre alten Tatverdächtigen gelotst werden. Ermittlungen ergaben, dass er bereits im Dezember in die Neumarkt-Galerie eingebrochen war.

Fall 3:

Einbruch in Supermarkt am 10. März gegen 5.20 Uhr

Eine Mitarbeiterin eines Supermarkts am Reiterstaffelplatz traf plötzlich auf einen mutmaßlichen Einbrecher, der in einem Aufzug flüchtete. Polizisten nahmen den 30 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest, als er ihnen in der Zufahrt der Tiefgarage entgegenkam. Er hatte diverse Getränke bei sich und offenbar einige Lebensmittel im Laden geöffnet und verteilt. (as/cr)

