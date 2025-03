POL-K: 250309-2-K/BAB/BN 23-jähriger Kradfahrer bei Unfall im Kreuz Bonn-Ost tödlich verletzt

Köln (ots) - Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt: In der Nacht auf Sonntag (9. März), kurz nach Mitternacht, hat ein Unbekannter mindestens 10 Schüsse auf die Fassade eines zu diesem Zeitpunkt leerstehenden Wohngebäudes in Köln-Höhenhaus abgegeben. Die Polizei sperrte den Tatort an der ...

mehr