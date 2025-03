Polizei Köln

POL-K: 250309-1-K Schussabgaben auf Wohnhaus - Mutmaßliche Handgranate kontrolliert gesprengt - Zeugensuche

Köln (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

In der Nacht auf Sonntag (9. März), kurz nach Mitternacht, hat ein Unbekannter mindestens 10 Schüsse auf die Fassade eines zu diesem Zeitpunkt leerstehenden Wohngebäudes in Köln-Höhenhaus abgegeben. Die Polizei sperrte den Tatort an der Sigwinstraße ab und setzte zur Spurensicherung auch einen Diensthund ein. Eine im Vorgarten aufgefundene, mutmaßliche Handgranate wurde durch einen hinzugezogenen Entschärfer kontrolliert gesprengt. Am späten Freitagabend (7. März) gegen 23.15 Uhr soll nach derzeitigem Kenntnisstand ein mit Jogginghose und grünem Pullover Bekleideter am unmittelbar benachbarten Thuleweg mehrfach mit einer Faustfeuerwaffe ungezielt in die Luft geschossen haben. Die Ermittlungen der Kripo Köln zu den Hintergründen der Schussabgaben und der Tatmotivation dauern an.

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg/sb)

