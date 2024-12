Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einfach umgeparkt

Schleusingen (ots)

Eine 72-Jährige parkte zwischen am Donnerstag ihr Auto auf einem Parkplatz in der Königsstraße in Schleusingen. Als sie zu diesem zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich. Dank einer Zeugin, die mitbekommen hatte, wie eine Frau beim Einparken dagegen gestoßen war, anschließend einfach umparkte und letztlich weiterfuhr, konnte die Polizei die Verursacherin ausfindig machen. Die Unfallspuren an ihrem Pkw passten zu denen am Fahrzeug der Geschädigten. Die Unfallverursacherin erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

