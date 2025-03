Polizei Köln

POL-K: 250310-2-K Polizei stellt mehr als 100 Cannabispflanzen in Mehrfamilienhaus sicher - ein Wasserschaden hatte den Einsatz ausgelöst

Köln (ots)

Nach einem Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Neuehrenfeld haben Einsatzkräfte am Sonntagvormittag (9. März) in einer Wohnung mehr als 100 erntereife Cannabispflanzen und mehr als 80 Setzlinge vorgefunden.

Gegen 10.45 Uhr hatte der Hausmeister die Feuerwehr alarmiert. Da das Wasser bereits die Treppen heruntergelaufen, der Wohnungsinhaber aber nicht vor Ort war, hatten sich die Einsatzkräfte Zutritt verschafft und die professionell angelegte Plantage vorgefunden.

Das Kriminalkommissariat 27 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Plantage betrieben hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (sw/cr)

