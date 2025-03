POL-K: 250311-3-K/BAB/BN Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall in der Nacht zum 9. März 2025: 23-jähriger Kradfahrer bei Unfall im Kreuz Bonn-Ost tödlich verletzt

Köln (ots) - Polizisten haben in den vergangenen zwei Tagen (9. und 10. März) drei mutmaßliche Einbrecher (29, 30, 37) in der Kölner Innenstadt sowie im Stadtteil Marienburg gestellt. Alle drei Männer werden einem Haftrichter vorgeführt. Fall 1: Einbruch in Shisha-Bar am 9. März gegen 7 Uhr Passanten hörten ...

