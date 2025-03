POL-K: 250314-4-K Drogen und Bargeld in Einfamilienhaus sichergestellt - Fünf mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Köln (ots) - Eine nach einem plötzlichen Anstieg von Handtaschenraubüberfällen seit Ende des vergangenen Jahres eingerichtete Ermittlungsgruppe hat am Donnerstagnachmittag (13. März) einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen in der Kölner Innenstadt festgenommen. Der am Neumarkt gestellte Pole ist in drei Fällen ...

