Polizei Köln

POL-K: 250317-2-K Mutmaßlicher Fahrraddieb in Untersuchungshaft - Neun Pedelecs und drei E-Scooter sichergestellt

Köln (ots)

Polizisten haben am Freitagabend (14. März) im Stadtteil Holweide einen 40 Jahre alten mutmaßlichen Fahrrad- und E-Scooter-Dieb festgenommen. In seiner Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße stellten die Beamten neun gestohlene Pedelecs und drei E-Scooter sicher. Sechs der Fahrzeuge konnten bereits den rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden. Ein Richter ordnete gegen den 40-jährigen Deutschen Untersuchungshaft an.

Ein 15-jähriger Kölner hatte gegen 14 Uhr auf der Polizeiwache in Mülheim seinen E-Scooter als gestohlen gemeldet. Gegen 20 Uhr konnte er den Scooter in einem Haus in der Gerhart-Hauptmann-Straße orten und alarmierte erneut die Polizei. Streifenpolizisten öffneten mit einem richterlichen Beschluss die Wohnung, in der sich der Scooter befinden sollte. In dieser trafen sie auf den Tatverdächtigen und fanden zudem die weiteren, teilweise bereits als gestohlen gemeldeten, hochwertigen Elektroräder. (cb/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell