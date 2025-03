Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mann setzt sich vor dem OLG Celle selbst in Brand

Celle (ots)

Am Montag, den 10.03.2025, betrat gegen 12:45 Uhr ein Mann das Oberlandesgericht (OLG) Celle am Schloßplatz und hat sich unmittelbar vor der Wachtmeisterei selbst in Brand gesetzt. Nachdem er sich angezündet hatte, ist er wieder nach draußen vor die Tür des OLG gelangt. Dort konnte er von Mitarbeitenden des OLG abgelöscht werden. Der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und ins AKH Celle verbracht. Von dort aus wurde er aufgrund der Schwere seiner Wunden in eine Spezialklinik für Brandverletzungen verlegt. Nach den ersten Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand und er auf seine persönliche Situation aufmerksam machen wollte. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für weitere Personen oder Sachen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell