POL-CE: Zeugen zu einer Körperverletzung gesucht

Celle (ots)

Am Samstagabend, 01.03.2025 ist es im Bereich des Schlossplatzes in Celle während der Veranstaltung "Nordlichter" zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 17-jähriger war dort gemeinsam mit seiner 18 Jahre alten Freundin im Bereich der Brücke zwischen Schloss und Schlossplatz zu Fuß unterwegs. Dort wurde er dann von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Dieser hat ihm dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ist dann in Richtung Innenstadt geflüchtet. Der junge Mann wurde leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Eine genaue Tatzeit liegt nicht vor. Das Paar kann den Täter folgendermaßen beschreiben: - ca. 20-25 Jahre alt - 180cm groß - dunkel bekleidet - Kinnbart Weitere Angaben liegen leider nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

