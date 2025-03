Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Celle sucht Zeugen zu Ladendiebstahl

Celle (ots)

Am Dienstag, 04.03.2025 gegen 13:20 Uhr ist es im/am ALDI-Markt im Bremer Weg in Celle zu einem Ladendiebstahl gekommen. Aufmerksame Kunden beobachteten, wie ein Mann und zwei Frauen einen gefüllten Einkaufswagen ohne Bezahlen an der Kasse vorbei durch den Eingang nach draußen schoben. Auf dem Parkplatz luden die drei dann einen Großteil der Waren in einen Pkw und stiegen ein. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen VW Sharan. Die Zeugen informierten eine Angestellte, die versuchte, den PKW am Wegfahren zu hindern. Die 27jährige wurde dabei durch das rasche Anfahren des Fahrzeuges zur Seite gedrängt und dadurch leicht an der Hand verletzt. Das Fahrzeug entfernte sich über den Bremer Weg in Richtung Boye.

Der Fahrer des PKW kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 180cm groß - dunkle Haare - schlank - helle Jacke - Jeanshose

Zu den beiden Frauen liegen keine Beschreibungen vor.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell