Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße;

Unfallzeit: 25.02.2025, 15.50 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin bei einem Unfall in Bocholt. Die 21-jährige Frau aus Rhede fuhr am Dienstag gegen 15.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Dinxperloer Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Kreuzung zur Herzogstraße bemerkte sie offenbar zu spät, dass eine vor ihr fahrende 53-jährige Bocholterin verkehrsbedingt abbremsen musste. Nahezu ungebremst fuhr sie auf das Auto der Bocholterin auf. Durch den Zusammenstoß erlitt die 21-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell