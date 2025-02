POL-BOR: Borken - Korrekturmeldung - Radfahrer flüchtet

Reken (ots) - Tatort: Bahnhof Reken, Carl-Benz-Straße; Tatzeit: zwischen 24.02.2025, 18.30 Uhr, und 25.02.2025, 06.30 Uhr; Werkzeuge aus einem Ford Transit entwendeten Unbekannte an der Carl-Benz-Straße in Bahnhof Reken. Der Einbruch ereignete sich in dem Zeitraum von Montagabend auf Dienstagvormittag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb) ...

