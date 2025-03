POL-K: 250317-4-K/BAB/ME Verfolgungsfahrt zwischen Köln und Langenfeld - Polizeihubschrauber und Diensthund im Einsatz

Köln (ots) - Am Donnerstagmorgen (13. März) soll eine etwa 17-20-jährige, schlanke Radfahrerin mit braunen, zum Zopf gebundenen Haaren nach einem Zusammenstoß mit einem 8-jährigen Jungen an der Rennbaumstraße in Leverkusen-Opladen geflüchtet sein. Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen. Gegen 7.50 Uhr sei das Kind an der Haltestelle Rennbaumstraße aus dem Bus ...

