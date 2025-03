POL-K: 250319-1-K Charity-Blaulicht-Turnier - Zehnjähriges Jubiläum der Polizei-Eishockey-Mannschaft Bullsharks Cologne

Köln (ots) - Am Montagnachmittag (17. März) ist nach einem mutmaßlich internistischen Notfall eine Autofahrerin (45) in Köln-Höhenhaus mit einem entgegenkommenden Kleinwagen (Fahrer:72) kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen war die 45-Jährige gegen 16.50 Uhr auf der Straße Im Weidenbruch in Richtung ...

mehr