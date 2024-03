Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb flüchtet durch Geestemünde - Zeugen mit Zivilcourage

Bremerhaven (ots)

Einen flüchtigen Ladendieb konnten Bremerhavener Polizeibeamte am Sonnabendmorgen, 23. März, im Stadtteil Geestemünde stellen. Unterstützt wurden sie dabei durch die Zivilcourage von Bürgern. Gegen 8.50 Uhr wurde den Beamten ein flüchtiger Dieb aus einem Schnellrestaurant an der Nansenstraße gemeldet. Während zwei Streifenwagen auf Anfahrt zum Tatort waren, riefen Zeugen die Polizei an, die gerade dabei waren, den Flüchtenden zu verfolgen. Die Zeugen wurden im Bereich der Oberschule Geestemünde angetroffen und gaben den Beamten weitere Hinweise. Wenig später konnte der Tatverdächtige auf dem Gelände eines Kleingartenvereins angetroffen und festgenommen werden. Der 23-Jährige verriet den Polizisten, wo er das Stehlgut - eine Kasse des Restaurants - abgelegt hatte. In dieser Kasse befand sich ein geringfügiger Centbetrag. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

