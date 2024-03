Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schüsse in Bremerhaven-Geestemünde - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Am gestrigen Samstag, 23. März 2024, wurden der Leitstelle der Bremerhavener Polizei gegen 19.30 Uhr Schüsse im Stadtteil Geestemünde gemeldet. Auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Raabestraße konnten die Einsatzkräfte eine Person mit einer Schussverletzung auffinden. Der junge Mann (29) wurde von den angeforderten Kräften der Feuerwehr Bremerhaven erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Ablauf und zum Hintergrund des Geschehens aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell