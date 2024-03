POL-Bremerhaven: Einbruch in Bremerhaven-Mitte - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Ein Einbruch in ein zurzeit leer stehendes Mehrfamilienhaus in Bremerhaven-Lehe wurde der Polizei ab gestrigen Mittwoch, 20. März, gemeldet. Ersten Erkenntnisse zufolge verschafften sich der oder die Täter zwischen Freitag, 15. März, 15.30 Uhr, und gestern, 7.30 Uhr, unbefugt Zugang zu dem Mehrfamilienhaus an der Fritz-Reuter-Straße, zwischen ...

mehr