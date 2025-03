Polizei Köln

POL-K: 250318-4-K Autofahrerin kollidiert mit Ford Fiesta - erfolgreiche Reanimation nach mutmaßlich internistischem Notfall

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (17. März) ist nach einem mutmaßlich internistischen Notfall eine Autofahrerin (45) in Köln-Höhenhaus mit einem entgegenkommenden Kleinwagen (Fahrer:72) kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen war die 45-Jährige gegen 16.50 Uhr auf der Straße Im Weidenbruch in Richtung Johannesweg unterwegs gewesen. Laut Zeugen hatte sie dann plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war im weiteren Verlauf mit dem Ford Fiesta zusammengestoßen.

Zwei couragierte Ersthelfer (65, 42) sowie alarmierte Streifenpolizisten leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein und stabilisierten den Zustand der Frau. Rettungskräfte brachten die Kölnerin anschließend in eine Klinik, wo sie weiterhin medizinisch versorgt wird. Der 72-jährige Fahrer des Kleinwagens blieb unverletzt. (cb/al)

