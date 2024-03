POL-NI: Heemsen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots) - (Oth) Am 20.03.2024, ereignete sich zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Friedrichstraße in Nienburg. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit dem linken Außenspiegel eines VW Sciroccos. An dem Fahrzeug eines 31-jährigen Nienburgers entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine ...

mehr