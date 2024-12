Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Wohnungsbrand mit Personenrettung

Bild-Infos

Download

Helmstedt (ots)

08.12.2025, 14:36 Uhr; Kirchstraße, Helmstedt.

Gemeldet wurde ein Feuer mit Personenrettung in der Innenstadt Helmstedts. Bei Eintreffen des Brandmeister vom Dienstes als erstes an der Einsatzstelle in der Kirchstraße drang bereits dichter, schwarzer Brandrauch aus dem Wohngebäude. Dieser kam sowohl aus dem 1. OG der Vorderseite sowie aus der Haustür im Erdgeschoss auf der Rückseite. Eine zuvor gemeldete Person am Fenster bestätige sich nicht, Anwohner hatten die Person bereits aus dem Gebäude geholt. Die Person wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert, nähere Angaben liegen nicht vor. Eine weitere Person wurde durch den Rettungsdienst lediglich gesichtet.

Umgehend wurde durch die Feuerwehr mit mehreren Trupps unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung die Brandbekämpfung eingeleitet sowie auch die Erkundung nach weiteren Personen eingeleitet. In der Wohnung kam es zu einem massiven Zimmerbrand, bei der durch die starke Hitze sogar der Putz und Leitungen von der Wand abplatzten. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auch die anliegenden Wohnungen wurden kontrolliert, jedoch keine Feststellungen gemacht. Die weiteren anrückenden Einsatzkräfte sammelten sich im Bereich des Südertors, da die eigentliche Einsatzstelle sehr beengt war. Durch die Ortsfeuerwehr Offleben-Reinsdorf wurde die Hygienekomponente bereitgestellt, um die kontaminierte Kleidung der Trupps aufzunehmen. Insgesamt waren rund 83 Einsatzkräfte vor Ort. Durch die Verpflegungseinheit der Kreisfeuerwehr wurden anschließend Getränke bereitgestellt. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Offleben-Reinsdorf. ELW Grasleben ;Dauer: ca. 2,5 Stunden; Einsatzleiter: Marvin Neher; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell