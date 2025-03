Polizei Köln

POL-K: 250319-3-K Mutmaßliche Trickdiebe beschmieren Mann mit Senf - Umschläge mit Bargeld entwendet

Köln (ots)

Nach einem Trickdiebstahl am Dienstagmittag (18. März) auf der Maastrichter Straße in der Kölner Innenstadt sucht die Kriminalpolizei nach mutmaßlich drei beteiligten Männern, die im Verdacht stehen, einen 64-jährigen Hürther bestohlen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 12.30 Uhr in Richtung Brüsseler Platz unterwegs, als ihm mutmaßlich einer der Tatverdächtigen Senf an den Hals und die Jacke schmierte. Ein etwa 60 Jahre alter Brillenträger, der zu diesem Zeitpunkt einen dunklen Rucksack trug, eilte dem Hürther daraufhin zur Hilfe. Dieser sollte für die Reinigung seine verschmutzte Jacke ausziehen und auf einer Tonne ablegen.

Währenddessen griff ein Komplize in die Jackentasche und steckte zwei Umschläge mit Bargeld ein. Anschließend lief der etwa 1,70 Meter große Mann mit der Beute in Richtung Brabanter Straße davon und stieg dort in einen schwarzen VW ein. Gemeinsam mit einem weiteren Komplizen fuhr er dann über die Aachener Straße in unbekannte Richtung davon. Sein Alter wird auf 50 Jahre geschätzt.

Das gestohlene Bargeld hatte der 64-Jährige erst kurz zuvor in einer Bankfiliale auf dem Hohenzollernring abgehoben.

Das Kriminalkommissariat 73 bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen und/oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich unter 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/al)

