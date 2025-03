Polizei Köln

POL-K: 250320-4-K Mutmaßliche Brandstiftung in Mehrfamilienhaus - KK 15 sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung am Mittwochabend (19. März) in einem Mehrfamilienhaus am Liverpooler Platz im Stadtteil Chorweiler werden dringend Zeugen des Vorfalls gesucht.

Anwohner hatten gegen 20.50 Uhr die Rettungskräfte gerufen, nachdem sie das Feuer im Treppenhaus bemerkt hatten.

Es entstand leichter Sachschaden im Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll ein im Treppenhaus abgestelltes Sofa mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Wer das Möbelstück dort abgestellt hat, ist allerdings noch unklar.

Die Kripo bittet daher um Hinweise und fragt:

Wer hat verdächtige Personen beobachtet oder verdächtige Beobachtungen am Mittwochabend am Liverpooler Platz gemacht?

Wer kann Angaben zur Herkunft des braun-grauen Sofas machen? Wer hat beobachtet, ob jemand vor dem Wohnhaus Sperrmüll abgestellt hat?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell