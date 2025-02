Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Verdacht der sexuellen Belästigung in fahrendem Fernverkehrszug - Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 14.02.2025 gegen 15:58 Uhr soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg in einem fahrenden Fernverkehrszug von München Hauptbahnhof in Richtung Hamburg Hauptbahnhof zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Demnach soll ein 41-jähriger Mann zwei Frauen (Alter: 19 und 41 Jahre) am Gefäß, an den Oberschenkeln und am Oberkörper gegen deren Willen wiederholend angefasst haben.

Nachdem die Geschädigten sich gegen das Anfassen durch Wegschlagen der Arme des Tatverdächtigen wehren konnten, verließen sie umgehend das Abteil und suchten Schutz beim Zugbegleiter. Dieser forderte umgehend die Bundespolizei zum nächsten Halt des Zuges im Hamburger Hauptbahnhof an.

Streifen der Bundespolizei konnten den Tatverdächtigen nach Einfahrt des Zuges im Hamburger Hauptbahnhof um 16:24 Uhr festnehmen und fesseln, da er versuchte aus den polizeilichen Maßnahmen durch Weglaufen zu flüchten. Er wurde zu einem Bundespolizeirevier zugeführt. Der Tatverdächtige soll zudem mit dem Fernverkehrszug ohne eine gültige Bahnfahrkarte gefahren sein.

Die Geschädigten, die einen geschockten und ängstlichen Eindruck machten, wurden nach ersten Befragungen vor Ort entlassen. Sie stellten Strafantrag gegen den Mann. Der Polizeiliche Opferschutz der Bundespolizeiinspektion Hamburg wird im Nachgang Kontakt zu den Geschädigten herstellen.

Die Durchführung eines Atemalkoholtests wurde vom mazedonischen Tatverdächtigen verweigert. Er gab die Tatbegehung zu.

Nach Feststellung der Personalien musste der Mann aus der Wache mit einem Platzverweis entlassen werden.

Gegen den polizeibekannten Mann wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht der sexuellen Belästigung und des Erschleichens von Leistungen) eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

