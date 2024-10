Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Falscher Polizist am Telefon - Rentnerin betrogen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Eine Rentnerin aus Ahlen ist am Dienstag (01.10.2024) Opfer eines Betrügers geworden - der Unbekannte gab sich als Polizeibeamter aus.

Gegen 10.48 Uhr erhielt die 88-jährige Seniorin den Anruf des falschen Polizeibeamten. Dieser teilte ihr mit, dass eine Frau aus der Nachbarschaft überfallen worden sei. Der Betrüger wies die Ahlenerin an, nicht aufzulegen und behauptete, auch noch mit ihrer Tochter sprechen zu wollen. Er gab an, dass ihr Geld gesichert werden müsse.

Die 88-Jährige hob daraufhin Bargeld von ihrer Bank ab und hinterlegte es, im guten Glauben das Geld so zu sichern, in einem Briefkasten an der Sattelstraße.

Wer kann Hinweise zu unbekannten oder verdächtigen Personen geben oder hat beobachtet, wie das Geld aus dem Briefkasten entnommen wurde? Melden Sie sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0.

Bitte beachten Sie:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten - Die Polizei wird nie nach Ihren Wertsachen fragen, um diese für Sie zu verwahren - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - Legen Sie einfach auf - Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen oder hinterlegen Sie diese Dinge irgendwo - Sprechen Sie mit Ihrer Familie, Freunden, Nachbarn über diese Betrugsmasche

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell